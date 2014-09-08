На Луганщине боевики продолжают грабить шахты и вывозить из них уголь

В Луганской области террористы продолжают грабить шахты и вывозить из них уголь.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил пресс-секретарь Информационно-аналитического центра Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Лысенко.

«В городах Ровеньки и Свердловск террористы грабят шахты. В частности, вывозят уголь из шахт имени Вахрушева и предприятия «Свердловантрацит», - сказал Лысенко.

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Как сообщал УНИАН, 7 августа энергетический холдинг ДТЭК заявил о хищении более чем 5 тысяч тонн (70 вагонов) высококачественного угля из шахт «Красный партизан» и имени Космонавтов объединений «Свердловантрацит» и «Ровенькиантрацит», которые входят в состав холдинга.

2 сентября председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец также заявил, что вооруженные боевики, которых финансирует Россия, автомобильными колоннами вывозят уголь из некоторых шахт Луганской и Донецкой областей в Россию.