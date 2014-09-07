Из окружения под Иловайском удалось выйти 32 десантникам и вынести на себе раненых - СМИ

Из окружения под Иловайском смогли выйти еще 32 украинских военных.

Об этом Украинской правде сообщили информированные источники.

"Бойцы-десантники благодаря помощи журналистов смогли пройти сквозь засады и на себе вынести раненых. По состоянию на 20:15 они добрались до места дислокации батальона "Азов", - сообщил источник.

Как известно, в окружение под Иловайск попали четыре бригады.

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С российскими войсками была достигнута договоренность о том, что окруженных под Иловайском украинцев выпустят, но она не выполняется, поэтому бойцы оставляют окружение время от времени небольшими группами.

31 августа Семен Семенченко сообщил о выходе 14 бойцов, также в днепропетровский госпиталь были доставлены еще 85 раненых бойцов из-под Иловайска.