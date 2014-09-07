Завтра в Украину для расследования катастрофы "Боинга" прибудут майлазийские эксперты

Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на газету Star.

"Королевская полиция Малайзии желает им (экспертам) выполнить задание успешно и в безопасности", – заявил глава полиции королевства Халид Абу Бакар.

По его словам, группу экспертов возглавит заместитель директора управления по внутренней безопасности и поддержанию общественного порядка Мухаммад Фуад Абу Зарим. Вслед за ними к отбытию в Украину готовятся еще 50 полицейских.

Читайте такжеЯценюк заявляет, что малайзийский Боинг-777 был сбит людьми, которые тренировались в России Кроме того, в Украину прилетит министр обороны Малайзии Хишамуддин Хусейн, чтобы лично оценить возможности доступа малайзийских экспертов к месту крушения.

"Целью визита является получение заверений в том, что наши эксперты смогут безопасно передвигаться и получат достаточно возможностей для того, чтобы провести расследование", – сказал он.

Справка УНИАН. 17 июля в небе над Донецкой областью поддерживаемые Россией террористы сбили самолет компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса «Бук».

Все 298 человек, которые были на борту, погибли. Подавляющее большинство из них - 194 пассажира - были подданными Нидерландов. 43 человека, в частности все члены экипажа, были гражданами Малайзии.