Reuters: Россия может избежать новых санкций ЕС в случае перемирия

Более того, как пишет агентство Reuters со ссылкой на дипломатов, Европа может и вовсе отказаться от ужесточения. если на востоке Украины установится прочное перемирие.

Два дипломата сказали, что речь идет об отсрочке на неделю, один упомянул о трех днях, за которые Москва должна показать прогресс на пути к урегулированию конфликта.

"Если перемирие окажется постоянным, есть шанс, что санкции вообще не вступят в силу", - заявил один из дипломатов.

Читайте такжеLe Monde: Еврокомиссия предложила новые санкции в отношении РоссииКак сообщалось ранее, на саммите НАТО в Уэльсе лидеры стран Запада, поддержали идею ужесточить санкции против России за её роль в украинском кризисе. В частности, в Белом доме и заявили, что готовят новые санкции в отношении РФ.