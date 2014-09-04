СМИ: Запад обещает ввести новые санкции против России

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на Белый дом.

"Лидеры в очередной раз осудили вопиющее нарушение Россией суверенитета и территориальной целостности Украины и согласились, что Россия должна заплатить за свои действия еще большую цену", - говорится заявлении.

Президент Франции Франсуа Олланд сказал журналистам, что решение об ужесточении санкций, которое Евросоюз должен принять в пятницу, будет зависеть от развития событий в ближайшие часы и прогресса на пути к прекращению огня.

Читайте такжеОбама и Кэмерон заявили о поддержке УкраиныКроме того, Олланд назвал перемирие и политическое урегулирование конфликта среди условий отложенной поставки французских вертолетоносцев "Мистраль" для российской армии.