СМИ: Запад обещает ввести новые санкции против России
Лидеры стран Запада, участвующие в саммите НАТО, поддержали идею ужесточить санкции против России за её роль в украинском кризисе.
Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на Белый дом.
"Лидеры в очередной раз осудили вопиющее нарушение Россией суверенитета и территориальной целостности Украины и согласились, что Россия должна заплатить за свои действия еще большую цену", - говорится заявлении.
Президент Франции Франсуа Олланд сказал журналистам, что решение об ужесточении санкций, которое Евросоюз должен принять в пятницу, будет зависеть от развития событий в ближайшие часы и прогресса на пути к прекращению огня.
Читайте такжеОбама и Кэмерон заявили о поддержке УкраиныКроме того, Олланд назвал перемирие и политическое урегулирование конфликта среди условий отложенной поставки французских вертолетоносцев "Мистраль" для российской армии.