В Сумской области объявлен трехдневный траур по погибшим артиллеристами

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Сумской облгосадминистрации, соответствующее распоряжение 4 сентября подписал председатель ОГА Владимир Шульга.

«В связи с гибелью военнослужащих из Сумской области, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в ходе антитеррористической операции на востоке страны, распоряжением председателя облгосадминистрации 5, 6 и 7 сентября 2014 года объявлены днями траура. В эти дни в области будет приостановлено проведение развлекательных и праздничных мероприятий, приспущен Государственный флаг Украины на зданиях местных органов государственной власти, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций. Телерадиокомпаниям области рекомендовано внести соответствующие изменения в программ телевидения и радиовещания», - говорится в сообщении.

Читайте такжеЗа время АТО погибли 837 украинских военнослужащих, 3004 раненыКак сообщили УНИАН в пресс-службе Сумского городского совета, в городе 5, 6 и 7 сентября отменяются практически все мероприятия по случаю Дня города, основные из которых должны были состояться в субботу и воскресенье.

Как сообщал УНИАН, 3 сентября в Луганской области вблизи Старобельска в результате обстрела с территории Российской Федерации из реактивной системы залпового огня «Смерч», погибли бойцы с 27-го Сумского реактивного артиллерийского полка. По информации заместителя командира полка по работе с личным составом Дмитрия Бугра, количество погибших колеблется от 15 до 18 человек. В настоящее время информация о погибших уточняется. 27-й Сумской реактивный артиллерийский полк был доукомплектован бойцами из Полтавской области.