В Луганской области после обстрела погибли артиллеристы Сумского полка - горсовет

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Сумского городского совета со ссылкой на заместителя командира полка по работе с личным составом Дмитрия Горба, 3 сентября около 22.30 во время обстрела базового лагеря полка засыпало блиндаж и ангар с техникой, где находились наши бойцы.

«Количество погибших колеблется от 15 до 18 человек. Продолжаются работы по расчистке блиндажа. Найдено шесть обгоревших останков наших солдат, которые нужно идентифицировать», - говорится в сообщении.

Читайте такжеЗа время АТО погибли 837 украинских военнослужащих, 3004 раненыПресс-служба отмечает, что это сообщение предварительное - информация уточняется.

Также отмечается, что 27-й Сумской реактивный артиллерийский полк был доукомплектован бойцами из Полтавской области.