Силовики уничтожили четыре танка боевиков под Мариуполем

Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель председателя Донецкой ОГА Константин Батозский.

"Ситуация по Мариуполю. Силами пограничных войск и спецбатальона «Азов» отражена разведка боем, которую сделал враг со стороны Новоазовска", - написал он.

Читайте такжеПод Мариуполем слышны взрывы и выстрелы, очевидцы говорят о колонне российских танковБатозский также добавил, что уничтожено четыре танка.

"По состоянию на 15:48 ситуация в городе стабильная. В Мариуполе работает губернатор Донецкой области Сергей Тарута и мэр города Юрий Хотлубей, "- добавил чиновник.