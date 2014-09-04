Силовики уничтожили четыре танка боевиков под Мариуполем
17:11, 04 сентября 2014Политика
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Украинские силовики отбили разведку боем боевиков под Мариуполем.
REUTERS
Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель председателя Донецкой ОГА Константин Батозский.
"Ситуация по Мариуполю. Силами пограничных войск и спецбатальона «Азов» отражена разведка боем, которую сделал враг со стороны Новоазовска", - написал он.
Читайте такжеПод Мариуполем слышны взрывы и выстрелы, очевидцы говорят о колонне российских танковБатозский также добавил, что уничтожено четыре танка.
"По состоянию на 15:48 ситуация в городе стабильная. В Мариуполе работает губернатор Донецкой области Сергей Тарута и мэр города Юрий Хотлубей, "- добавил чиновник.
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