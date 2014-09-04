Порошенко приказал ликвидировать "Новую элиту нации"
Президент Украины Петр Порошенко распорядился прекратить функционирование Президентского кадрового резерва "Новая элита нации".
Об этом сообщается на сайте Президента.
"Прекратить функционирование Президентского кадрового резерва "Новая элита нации", сказано в указе № 702/2014.
Также Порошенко приказал ликвидировать рабочую группу по подготовке предложений относительно образования и формирования Президентского кадрового резерва "Новая элита нации" и комиссию по вопросам Президентского кадрового резерва "Новая элита нации".
Читайте такжеПорошенко предлагает депутатам создать антикоррупционное бюроТакже этим указом признаются утратившими силу ряд указов и распоряжений Президента Украины от 2012 года, связанных с функционированием "Новой элиты нации".
Указ вступает в силу со дня его опубликования.
Справка. На официальном сайте "кадрового резерва" указано, что целью его формирования является "отбор и подготовка руководителей нового типа, преданных делу и своему государству, наделенных лидерскими качествами, инициативных, целеустремленных, готовых брать на себя ответственность, выдвигать и воплощать в жизнь самые смелые замыслы - должна способствовать реализации комплексных реформ в государстве".
Предельное количество "резерва" составляло 500 человек.