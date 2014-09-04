Порошенко приказал ликвидировать "Новую элиту нации"

Об этом сообщается на сайте Президента.

"Прекратить функционирование Президентского кадрового резерва "Новая элита нации", сказано в указе № 702/2014.

Также Порошенко приказал ликвидировать рабочую группу по подготовке предложений относительно образования и формирования Президентского кадрового резерва "Новая элита нации" и комиссию по вопросам Президентского кадрового резерва "Новая элита нации".

Читайте такжеПорошенко предлагает депутатам создать антикоррупционное бюроТакже этим указом признаются утратившими силу ряд указов и распоряжений Президента Украины от 2012 года, связанных с функционированием "Новой элиты нации".

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Справка. На официальном сайте "кадрового резерва" указано, что целью его формирования является "отбор и подготовка руководителей нового типа, преданных делу и своему государству, наделенных лидерскими качествами, инициативных, целеустремленных, готовых брать на себя ответственность, выдвигать и воплощать в жизнь самые смелые замыслы - должна способствовать реализации комплексных реформ в государстве".

Предельное количество "резерва" составляло 500 человек.