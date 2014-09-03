В Украине создано Госагентство по восстановлению Донбасса

Об этом сказал министр Кабинета министров Остап Семерак на брифинге по итогам заседания Кабмина. Он отметил, что правительство приняло простановление "Об оптимизации системы центральных органов исполнительной власти", которым сократило количество центральных органов исполнительной власти. "Будет сокращено на 20% как путем полной ликвидации органа, так и объединением функций нескольких органов в одном новосозданном", - сказал чиновник.

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Он отметил, что в то время как одни органы власти будут сокращены, будут созданы новые. Так будет создано Государственное агентство Украины по вопросам восстановления Донбасса, отметил Остап Семерак.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Арсений Яценюк сегодня сообщил, что на восстановление востока Украины необходимо около $8 млрд.