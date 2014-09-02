Комбат "Донбасса" назвал причины, которые мешают украинским силовикам побеждать врага

Комбат "Донбаса" рассказал, что в последнее время Министерство обороны озвучило идеи, которые комбаты добровольческих батальонов пытылись донести до высшего руководства.

"Так, навскидку: создание СМЕРШ, Партизанское Движение, система территориальной обороны. Все замечательно. Только кто и в какой системе координат это будет делать?", - пишет Семенченко в соцсети.

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Он также назвал причины, которые способствовали созданию сложной ситуации в зоне боевых действий.

"Основные причины создавшейся на фронте ситуации: отсутствие системы личной ответственности за непринятие решений, принятие преступных решений, халатность; отсутствие системы "судить по результату". Как следствие: привлечение в армию людей, которые не готовы реально воевать и "оставление за бортом" массы людей, которые готовы не только воевать, но и отдать жизнь за Родину, если понадобится", - пишет комбат.

"Разрастающаяся пропасть между командирами подразделений и руководством АТО (говоря коротко: почему нас гонят на убой и почему никто не понес наказания); абсолютный бардак в взаимодействии родов войск, отсутствие системы координации, связи управления; коррупция и хаос в обеспечении (армию одевают и кормят волонтеры)", - считат Семенченко.

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Он считает, что пока не сменят людей, которые не приносят результат, пока не изменятся правила игры ( "нет результата -до свидания, совершил преступление- показательно сел"), пока не заработают контрразведовательные организации, пока не прекратится глупейшая дезинформация граждан в сводках АТО, ничего существенно не изменится.

"Любые заклинания о том, "что вот сейчас мы победим", будут только заклинаниями. Любой боевой командир скажет, что самый лучший результат получается на фронте, когда он устанавливает горизонтальные связи с такими же офицерами, как и он сам (минуя начальство). Это ненормально, но это работает. В ближайшее время власть либо должна изменить правила игры , либо нам надо будет начать процесс установления горизонтальных связей между собой. И в партизанском движении в том числе. Времени нет", - пишет Семенченко.