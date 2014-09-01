Территориальные уступки только увеличивают аппетит агрессоров - президент Германии
21:54, 01 сентября 2014Политика
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История учит тому, что "территориальные уступки зачастую только увеличивают аппетит агрессоров".
REUTERS
Об этом заявил президент Германии Йоахим Гаук во время мероприятий к годовщине начала II мировой войны, сообщает ТСН.
"Запад противостоит тем, кто нарушает международное право, аннексирует чужую территорию и поддерживает военными методами раскол внутри других государств", - подчеркнул президент Германии.
Читайте такжеDie Zeit: Новороссия - это реальная угрозаТакже он напомнил, что Россия отвергла сотрудничество с ЕС, НАТО и группой промышленных стран после падения Берлинской стены.
Гаук призвал Москву вернуться к принципам международного права.
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