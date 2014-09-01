Боевики обстреляли два села на Луганщине
15:03, 01 сентября 2014Политика
1 0
Минувшей ночью боевики обстреляли два населенных пункта в Новоайдарском районе Луганской области.
Алексеевка и Дмитровка пострадали от обстрелов / Google Maps
Как пишет "Информатор" со ссылкой на очевидцев, удар был нанесен по селам Алексеевка и Дмитровка.
Читайте такжеТеррористы обстреляли завод в Лутугино и взорвали мост через КальмиусКак сообщал УНИАН, боевики также продолжили обстрел Луганска, вследствие чего особенно пострадала восточная часть города.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter