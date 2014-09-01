Боевики обстреляли два села на Луганщине

15:03, 01 сентября 2014
Политика
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Минувшей ночью боевики обстреляли два населенных пункта в Новоайдарском районе Луганской области.

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Как пишет "Информатор" со ссылкой на очевидцев, удар был нанесен по селам Алексеевка и Дмитровка.

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