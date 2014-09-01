Боевики продолжают обстрел Луганска, особенно пострадала восточная часть города

В Луганске критическая ситуация / informator.lg.ua

Как сообщила УНИАН пресс-служба городского совета, в целом в областном центре сохраняется критическая ситуация, город длительное время отключен от электроэнергии, нет света, воды и связи.

По информации жителей, снаряд попал в котельную в квартале Дзержинского, в спортзале школы №57 взрывной волной выбиты стекла. Также сообщают, что обстрелу подверглась территория рынка «Околица» и молокозавода.

Читайте такжеСилы АТО по приказу покинули аэропорт "Луганск"Специалисты делают все возможное для того, чтобы восстановить подачу электроэнергии в городе. Острой остается ситуация с отсутствием в Луганске воды. При этом в отдельных домах и районах Луганска она появилась и идет самотеком.