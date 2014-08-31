ООН: гуманитарный конвой РФ должен въезжать на Донбасс только с согласия украинских властей

Российская гуманитарная помощь должна въезжать на Донбасс только с согласия украинских властей.

На этом акцентировал помощник по правам человека Генерального секретаря ООН Иван Шимонович во время общения с журналистами в Харькове, передает корреспондент УНИАН.

«Я полностью придерживаюсь позиции, что любой вид подобного конвоя может въезжать на территорию Украины только с согласия украинских органов власти», - подчеркнул Шимонович.

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Он также выразил убеждение, что транспортные средства с российской гуманитарной помощью должны подлежать контролю и сопровождаться Красным крестом.

«Я также придерживаюсь позиции, что эти автомобили должны подлежать контролю и сопровождаться представителями международного комитета Красного креста», - сказал представитель ООН.

Шимонович подчеркнул, что «предоставление гуманитарной помощи должно быть полностью деполитизировано и не должно использоваться для достижения каких-либо политических целей».

«И основным регулирующим принципом должно быть благо реципиента этой помощи», - подчеркнул он.

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При этом, говоря об украинской гуманитарной помощи для Луганска, которая до сих пор не может быть доставлена, Шимонович отметил, что «препятствия в оказании гуманитарной помощи являются нарушением гуманитарных принципов, так и нарушением международного законодательства».

Как сообщал УНИАН, в августе Россия доставляла в Украину «гуманитарный конвой» с более чем 260 грузовиков. При этом колонна въехала в Украину без разрешения. По данным СНБО, эти грузовики вывезли из Украины оборудование военных заводов.

Вчера, 30 августа, появилась информация, что в городе Каменск-Шахтинский Ростовской области стоит вторая колонна с российским «гуманитарным конвоем» для жителей зоны АТО.