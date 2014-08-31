Ярош: Сносить власть во время войны нельзя, потому что Путин дойдет до Киева

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"За последние недели, в тяжелых боях под Саур-могилой, Амвросіївкою, Старобешевим, проклятым Иловайском, потеряли около 30 собратьев из "Правого сектора", которые были прикомандированы к добровольческим батальонам "Днепр", "Донбасс", 40-й БТО", - написал он.

По его мнению, основная причина больших потерь - "неожиданное для военного руководства государства открытое вторжение" и удары в тыл.

Читайте такжеЯрош объявил об отказе Правого сектора от идеи "идти на Киев"Среди других причин он назвал и некомпетентность некоторых генералов, которые проводят операции.

"К сожалению, многие из них подчиняется политическим решением кабинетных теоретиков, а не отдает приказы, исходя из реальной ситуации на фронте", - считает Ярош.

При этом он подчеркнул, что сейчас нельзя раскачивать ситуацию в государстве.

Читайте такжеОбстановка вокруг Иловайска нагнетается для дискредитации командования - советник министра"Нельзя раскачивать ситуацию в государстве. Чистить властные кабинеты, проводя люстрационные процессы надо, сносить существующую власть - во время войны, пока она не пойдет на откровенную измену, ни в коем случае нельзя. Потому что Путин придет в Киев", - написал Ярош.

"Не паникуйте. Ситуация в зоне боевых действий действительно сложная, но не безнадежная. Фронт необходимо выровнять и стабилизировать, перейдя к активной обороне на удобных для этого рубежах. Знаю, что в военных кругах это уже обсуждается", - добавил он.