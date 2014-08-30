Меркель выразила готовность содействовать в оказании финансовой и гуманитарной помощи Украине

Об этом она сказала во время встречи с президентом Украины Петром Порошенко в Брюсселе, сообщает пресс-служба главы Украинского государства.

Во время встречи стороны обсудили участие Порошенко в заседании Европейского Совета и подготовку его заключительного документа - Решения ЕР.

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Меркель выразила последовательную поддержку реализации мирного плана Президента Украины и его немедленной имплементации, добавили в пресс-службе.