Меркель выразила готовность содействовать в оказании финансовой и гуманитарной помощи Украине
19:52, 30 августа 2014Политика
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Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель выразила готовность содействовать в предоставлении финансовой помощи Украине и гуманитарной помощи для Донбасса.
REUTERS
Об этом она сказала во время встречи с президентом Украины Петром Порошенко в Брюсселе, сообщает пресс-служба главы Украинского государства.
Во время встречи стороны обсудили участие Порошенко в заседании Европейского Совета и подготовку его заключительного документа - Решения ЕР.
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Меркель выразила последовательную поддержку реализации мирного плана Президента Украины и его немедленной имплементации, добавили в пресс-службе.
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