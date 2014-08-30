Корпус тренировочной базы "Шахтера" частично разрушен из-за обстрела

В ночь с 29 на 30 августа в результате обстрела серьезно пострадала СТБ «Кирша». Прямым попаданием двух снарядов разрушен верхний этаж главного корпуса, именно того, где проживал и занимался основной состав «Шахтера». Полностью уничтожены зона отдыха и тренажерный зал.

Об этом сообщает пресс-служба ФК «Шахтер».

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Возник большой пожар. Всю ночь на СТБ «Кирша» работали пожарные расчеты. Огонь удалось локализовать, но на отдельных участках здание все еще горит, ее пытаются потушить. Значительный ущерб нанесен жилым и подсобным помещениям базы.

Никто из сотрудников не пострадал.