Россия пытается установить в Европе право сильного - Обама

Президент США Барак Обама считает, что Россия пытается установить такой порядок в Европе, при котором право принадлежит сильному, пишет ИТАР-ТАСС.

Такое мнение глава Белого дома высказал 29 августа во время выступления в американском городе Харрис (штат Нью-Йорк).

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По словам Обамы, "оглянувшись на Европу, можно увидеть, что президент России принимает решение смотреть назад, а не вперед, а также посягает на суверенитет и территориальную целостность своих соседей, пытаясь доказать утверждение, что кто сильнее, тот и прав".

"Я могу понять, почему многие испытывают беспокойство", - сказал американский лидер.

"Главное, что я хочу сказать, заключается в том, что американское военное превосходство никогда не было более значительным по отношению к другим государствам", - утверждал он.

Как сообщал УНИАН, Президент США Барак Обама примет Президента Украины Петра Порошенко в Белом доме 18 сентября.

Обама пригласил Порошенко в Вашингтон во время своего выступления в Белом доме. Во время речи президент США также обвинил Россию в эскалации насилия в Украине.