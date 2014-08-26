Террористы ведут непрерывный обстрел Хрящеватого и Новосветловки

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил руководитель общественной организации Гражданская инициатива "Права справа" Дмитрий Снегирев. По его словам, эту информацию ему предоставили местные жители и члены его общественной организации, которые стали очевидцами того, что происходит.

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"Пока не уничтожены базы боевиков в районе ЦОФ "Дуванская" и "Самсоновская", с территории которых террористы постоянно ведут обстрел Хрящеватого и Новосветловки. Там есть скопление тяжелой техники, присутствуют кадыровцы", - сказал Дмитрий Снегирев.