Террористы ведут непрерывный обстрел Хрящеватого и Новосветловки
20:07, 26 августа 2014Политика
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В Луганской области из баз в районе двух центрально-обогатительных фабрик (ЦОФ) "Дуванская" и "Самсоновская" террористы непрерывно ведут обстрел населенных пунктов Хрящеватое и Новосветловка.
REUTERS
Об этом корреспонденту УНИАН сообщил руководитель общественной организации Гражданская инициатива "Права справа" Дмитрий Снегирев. По его словам, эту информацию ему предоставили местные жители и члены его общественной организации, которые стали очевидцами того, что происходит.
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"Пока не уничтожены базы боевиков в районе ЦОФ "Дуванская" и "Самсоновская", с территории которых террористы постоянно ведут обстрел Хрящеватого и Новосветловки. Там есть скопление тяжелой техники, присутствуют кадыровцы", - сказал Дмитрий Снегирев.
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