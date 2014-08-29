Джемилев будет баллотироваться в Раду от Блока Порошенко

Об этом пишет издание "Крым.Реалии".

По словам Джемилева, ему уже поступило предложение войти в списки кандидатов в депутаты от "Батькивщины".

"Были предложения лично мне от Тимошенко, но сейчас создается блок президента. Я считаю, что более уместно идти в блоке президента, потому что он объединяет все демократические силы. Я, скорее всего, соглашусь на предложения нашего президента войти в список кандидатов от его блока", – сообщил Джемилев.

Читайте такжеВместо Порошенко на инаугурации Президента Турции Эрдогана присутствовал ДжемилевКроме того, по его словам, в список кандидатов Блока Петра Порошенко может попасть и глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров. Лидер крымских татар сообщил, что предложил кандидатуру Чубарова президенту, и Порошенко ответил согласием.

Как сообщал УНИАН, 20 августа Порошенко назначил Джемилева Уполномоченным Президента по делам крымскотатарского народа.