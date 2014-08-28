МИД проведет консультации с подписантами Будапештского меморандума

Как передает корреспондент УНИАН, об этом по завершению заседания СНБО с участием президента Украины Петра Порошенко сообщил журналистам заместитель секретаря СНБО Михаил Коваль.

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"Совет поручил министру иностранных дел безотлагательно обратиться к государствам, которые подписали Будапештский меморандум 1994 года, по поводу проведения консультаций относительно ситуации, сложившейся в Донецкой и Луганской областях", - сказал он.

Также, добавил Коваль, "Украина обращается за помощью в Совет безопасности ООН, НАТО, ЕС, ОБСЕ, государствам – стратегическим партнерам Украины". "Наше государство рассчитывает на помощь США, в частности, путем предоставления специального статуса основного союзника США вне НАТО", - сказал Михаил Коваль.

По его словам, СНБО вручил соответствующие документы для подписания президентом.

Напомним, Меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия (Будапештский меморандум) был заключен 5 декабря 1994 года между Украиной, США, Россией и Великобританией. Соглашение содержит пункты о предоставлении Украине гарантий ее суверенитета и безопасности.