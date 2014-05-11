Порошенко считает ошибочным решение отказаться от тактического ядерного оружия
Кандидат на пост Президента Украины Петр Порошенко считает ошибкой потерю Украиной тактического ядерного оружия.
Об этом он заявил 10 мая во время теледебатов на «Первом национальном».
«Решение по стратегическим ядерным вооружением было оправданным, но я считаю ошибкой лишение Украины тактического ядерного оружия, - отметил Порошенко. - Наличие в Украине бомбардировщиков с ядерным оружием сегодня кардинально изменило бы ситуацию».
В то же время, Порошенко заявил, что о возвращении ядерного статуса Украины сейчас речь идти не может.
«Сегодня есть высокоточное оружие, которое по своей эффективности равно тактическому ядерному оружию, и это мы должны учесть при модернизации вооруженных сил», - отметил он.
По его словам, именно модернизация Вооруженных сил Украины должна быть сейчас первым приоритетом государства, ведь на протяжении последних лет они недофинансировались, предавались и разворовывались. «Именно этим объясняется то состояние, в котором оказались наши вооруженные силы. Но даже в этих условиях они демонстрируют решимость и героические поступки», - заявил Порошенко.
Читайте такжеМИД РФ: Россия не нарушала своих гарантий, ведь не угрожала Украине ядерным оружиемОн считает, что должен быть увеличена численность и переоснащена армия, и готов сокращать для этого расходы на государственное управление, содержание президента, зарубежные поездки.
Порошенко добавил, что гарантировать безопасность Украины более действенно и эффективно позволит новое политическое соглашение, которое должно заменить Будапештский меморандум.
«Кроме США, Великобритании и Франции, к этой сделки должны быть привлечены Германия, Польша и другие страны ЕС. Но Россия как агрессор, должна быть исключена из этого процесса», - подчеркнул он.