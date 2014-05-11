Порошенко считает ошибочным решение отказаться от тактического ядерного оружия

Об этом он заявил 10 мая во время теледебатов на «Первом национальном».

«Решение по стратегическим ядерным вооружением было оправданным, но я считаю ошибкой лишение Украины тактического ядерного оружия, - отметил Порошенко. - Наличие в Украине бомбардировщиков с ядерным оружием сегодня кардинально изменило бы ситуацию».

В то же время, Порошенко заявил, что о возвращении ядерного статуса Украины сейчас речь идти не может.

«Сегодня есть высокоточное оружие, которое по своей эффективности равно тактическому ядерному оружию, и это мы должны учесть при модернизации вооруженных сил», - отметил он.

По его словам, именно модернизация Вооруженных сил Украины должна быть сейчас первым приоритетом государства, ведь на протяжении последних лет они недофинансировались, предавались и разворовывались. «Именно этим объясняется то состояние, в котором оказались наши вооруженные силы. Но даже в этих условиях они демонстрируют решимость и героические поступки», - заявил Порошенко.

Читайте такжеМИД РФ: Россия не нарушала своих гарантий, ведь не угрожала Украине ядерным оружиемОн считает, что должен быть увеличена численность и переоснащена армия, и готов сокращать для этого расходы на государственное управление, содержание президента, зарубежные поездки.

Порошенко добавил, что гарантировать безопасность Украины более действенно и эффективно позволит новое политическое соглашение, которое должно заменить Будапештский меморандум.

«Кроме США, Великобритании и Франции, к этой сделки должны быть привлечены Германия, Польша и другие страны ЕС. Но Россия как агрессор, должна быть исключена из этого процесса», - подчеркнул он.