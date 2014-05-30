Посол США: Будапештский меморандум не был договором о гарантиях безопасности

Подписанный США, Великобританией, Россией и Украиной Договор о нераспространении ядерного оружия не предоставлял Украине гарантий безопасности. Об этом заявил посол США в Украине Джеффри Пайетт в интервью Зеркалу недели.

"Будапештский меморандум не был договором о предоставлении гарантий безопасности. Я обращался к послу Стивену Пайферу и некоторым другим экспертам, также принимавшим участие в переговорах по этому Меморандуму, и согласно тому, что я от них слышал, все стороны тогда четко понимали, что суть этого документа состоит в том, что подписанты берут на себя обязательства уважать суверенитет и территориальную целостность Украины", - заявил дипломат.

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При этом Пайетт подчеркнул, что "Россия совершенно очевидно нарушила, растоптала свои обещания по Будапештскому меморандуму".

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Посол также выразил уверенность в том, что если бы Украина имела ядерное оружие, это не оказало бы никакого влияния на решение России вторгнуться в Крым и аннексировать его.