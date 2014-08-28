150 милиционеров из Киевской области отбыли в зону АТО

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУМВД Украины в Киевской области, в состав батальона вошли работники следственных подразделений, патрульной службы и участковые инспекторы милиции Киевской области.Читайте такжеОколо полусотни бойцов новосозданного батальона «Сич» отправились в зону АТО

Возглавил батальон первый заместитель начальника ГУМВД Украины в Киевской области Юрий Квяткивский.

«Милиционеры отправились в зону АТО для обеспечения охраны общественного порядка», - отмечается в сообщении.