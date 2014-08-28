150 милиционеров из Киевской области отбыли в зону АТО
15:25, 28 августа 2014Политика
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150 человек личного состава милиции Киевской области отбыли в зону проведения антитеррористической операции на востоке Украины.
150 милиционеров Киевской области отбыли в зону АТО
Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУМВД Украины в Киевской области, в состав батальона вошли работники следственных подразделений, патрульной службы и участковые инспекторы милиции Киевской области.Читайте такжеОколо полусотни бойцов новосозданного батальона «Сич» отправились в зону АТО
Возглавил батальон первый заместитель начальника ГУМВД Украины в Киевской области Юрий Квяткивский.
«Милиционеры отправились в зону АТО для обеспечения охраны общественного порядка», - отмечается в сообщении.
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