О чем Ющенко хочет говорить с Путиным

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО собирается обсудить с Президентом Российской Федерации Владимиром ПУТИНЫМ отношения двух государств в газовой сфере.

Как сообщает пресс-служба главы Украинского государства, об этом он заявил сегодня на еженедельной встрече с председателем Верховной Рады Арсением ЯЦЕНЮКОМ и премьер-министром Юлией ТИМОШЕНКО.

В.ЮЩЕНКО вынес на обсуждение круг вопросов, которые станут предметом переговоров во время его визита в Российскую Федерацию. Он отметил, что важным вопросом повестки дня украинско-российских переговоров станут взаимоотношения в газовой сфере.

«Этот вопрос непременно встанет в диалоге двух Президентов», – сказал глава государства.

Также участники встречи обсудили выполнение договоренностей предыдущего протокола встречи первых лиц государства.

Анализ состояния выполнения решений предыдущего протокола аналогичной встречи свидетельствует о том, что в соответствии с ними правительством на заседании Кабинета Министров Украины 6 февраля 2008 года снят с рассмотрения проект Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно вопросов приватизации».

Вместе с тем, не поступила информация относительно отзыва фракциями демократической коалиции проекта постановления Верховной Рады «О назначении членов наблюдательных советов Открытого акционерного общества «Государственный ощадный банк Украины» и Государственного экспортно-импортного банка Украины «Укрэксимбанк» (реестр. № 1422).

Своевременным должно быть выполнение также решения предыдущего протокола встречи первых лиц государства относительно принятия на ближайшем заседании Кабинета министров Украины решения об урегулировании ситуации на Запорожском алюминиевом комбинате.

Во встрече также приняли участие секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Раиса БОГАТЫРЁВА, министры финансов Виктор ПИНЗЕНИК, топлива и энергетики Юрий ПРОДАН, Кабинета министров Украины Петр КРУПКО, председатели депутатских фракций Блоков Юлии Тимошенко и «Наша Украина – Народная самооборона» Иван КИРИЛЕНКО и Вячеслав КИРИЛЕНКО, глава Секретариата Президента Виктор БАЛОГА и его первый заместитель – представитель Президента Украины в Кабинете министров Александр ШЛАПАК.

Как сообщал УНИАН, В.ЮЩЕНКО 12-13 февраля осуществит рабочий визит в Российскую Федерацию. Главная цель визита – участие в заседании Украинско-Российской межгосударственной комиссии.