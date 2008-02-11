Черновецкий: почему только Рудьковского?

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ через средства массовой информации передал свои «соболезнования» арестованному экс-министру транспорта и связи Николаю РУДЬКОВСКОМУ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ сказал сегодня на пресс-конференции.

Мэр Киева попросил журналистов выразить мнения по поводу задержания и ареста Н.РУДЬКОВСКОГО. На реплику одного из журналистов: «Жаль, что только РУДЬКОВСКОГО (арестовали)», Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ сказал: «Скажите, а кого еще? И почему только его?».

Мэр отметил, что знает Н.РУДЬКОВСКОГО очень много лет. «Я знаю, что он человек более-менее такой советский. И я знаю очень много людей – тысячи и десятки тысяч, - которые ничем от него не отличаются», - сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

«Если можете, передайте ему от меня как бы соболезнования, потому что на самом деле это не борьба с коррупцией, это политика. Пусть он услышит эти слова мои», - продолжил Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

Как сообщал УНИАН, следственным отделом прокуратуры столицы по материалам Службы безопасности Украины было возбуждено уголовное дело в отношении Н.РУДЬКОВСКОГО за растрату имущества в особо крупных размерах во время осуществления частной поездки по маршруту Киев-Париж-Киев (ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины) и предъявлено обвинение.

Сегодня, 11 февраля, судья Печерского районного суда Киева принял решение о содержании под стражей Н.РУДЬКОВСКОГО.