Защита Савченко требует освободить летчицу под залог в 1 млн рублей. Суд выносит решение
Адвокаты похищенной террористами военной летчицы Надежды Савченко настаивают на изменении меры наказания для подсудимой.
Об этом сообщил в Twitter адвокат Савченко Николай Полозов.
"Защита заявляет об избрании меры пресечения в виде залога суммой 1 миллион рублей", - написал Полозов.
Защита заявляет об избрании меры пресечения в виде залога суммой 1 миллион рублей.
- Николай Полозов (@Moscow_advokat) 27 августа 2014
В то же время, по его свидетельству, прокурор выразил возражения относительно залога из-за политического характера дела.
Прокурор возражает против залога, говорит о политической ситуации.
- Николай Полозов (@Moscow_advokat) 27 августа 2014
Между тем, сама Савченко в суде заявила, что не понимает, как "политическая ситуация может влиять на честность суда".
Читайте такжеПорошенко договорился с Путиным об освобождении заложников"Я их не убивала и к гибели журналистов не причастна. Я не понимаю, какое отношение российские следствие и суд имеют к делам Украины. Я военнослужащая Украины и выполняла свою работу. Как иностранцы могут решать, как мне защищать Родину?" - заявила Савченко во время последнего слова.
Савченко: я не понимаю как политическая ситуация может влиять на честность суда
- Николай Полозов (@Moscow_advokat) 27 августа 2014
Суд объявил перерыв до 17:00 по московскому времени для вынесения решения, пишет Полозов.
Ранее посольство Украины в России заявило, что готово выплатить 500 тысяч рублей залога за Савченко, рассказал в эфире "Русской службы новостей" ее адвокат Марк Фейгин.
Читайте такжеСавченко попала в плен до гибели российских журналистов - адвокат"Если суд примет меры, альтернативные аресту, то деньги будут предоставлены украинской стороной, скорее всего, посольством. У посольства есть деньги в этом объеме, это сумма относительно небольшая. Они обязаны гарантировать за своего гражданина эти выплаты по банковским счетам", - сказал Фейгин, передает РИА «Новости».
Как сообщал УНИАН, Савченко была захвачена пророссийскими террористами в плен в зоне АТО на востоке Украины в середине июня. Позже выяснилось, что она находится под стражей в России. Там ее обвинили в причастности к гибели под Луганском российских тележурналистов, которые, нелегально прибыв на территорию Украины, в составе группы боевиков освещали их нападения на украинских военных.
Российские следователи утверждают, что Савченко задержали после того, как она сама въехала в Россию «без документов под видом беженки». Украинские власти заявляют, что Савченко похитили террористы на Донбассе, и затем передали российским властям. В Украине возбудили уголовное дело о похищении Савченко.
Летчицу удерживают в СИЗО Воронежа. 25 июля Воронежский областной суд отклонил апелляцию защиты и оставил под стражей Савченко до 30 августа, отказавшись выпустить ее под залог.