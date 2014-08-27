Защита Савченко требует освободить летчицу под залог в 1 млн рублей. Суд выносит решение

Об этом сообщил в Twitter адвокат Савченко Николай Полозов.

"Защита заявляет об избрании меры пресечения в виде залога суммой 1 миллион рублей", - написал Полозов.

В то же время, по его свидетельству, прокурор выразил возражения относительно залога из-за политического характера дела.

Прокурор возражает против залога, говорит о политической ситуации. - Николай Полозов (@Moscow_advokat) 27 августа 2014

Между тем, сама Савченко в суде заявила, что не понимает, как "политическая ситуация может влиять на честность суда".

Читайте такжеПорошенко договорился с Путиным об освобождении заложников"Я их не убивала и к гибели журналистов не причастна. Я не понимаю, какое отношение российские следствие и суд имеют к делам Украины. Я военнослужащая Украины и выполняла свою работу. Как иностранцы могут решать, как мне защищать Родину?" - заявила Савченко во время последнего слова.

Савченко: я не понимаю как политическая ситуация может влиять на честность суда - Николай Полозов (@Moscow_advokat) 27 августа 2014

Суд объявил перерыв до 17:00 по московскому времени для вынесения решения, пишет Полозов.

Ранее посольство Украины в России заявило, что готово выплатить 500 тысяч рублей залога за Савченко, рассказал в эфире "Русской службы новостей" ее адвокат Марк Фейгин.

Читайте такжеСавченко попала в плен до гибели российских журналистов - адвокат"Если суд примет меры, альтернативные аресту, то деньги будут предоставлены украинской стороной, скорее всего, посольством. У посольства есть деньги в этом объеме, это сумма относительно небольшая. Они обязаны гарантировать за своего гражданина эти выплаты по банковским счетам", - сказал Фейгин, передает РИА «Новости».