Террористы проводят контратаки сразу по нескольким направлениям - Тымчук
После успешных действий сил АТО на протяжении последних дней, террористы проводят перегруппировку своих сил и предпринимают попытки перехватить инициативу, проводя ожесточенные контратаки сразу по нескольким направлениям.
Об этом на своей странице в Facebook написал руководитель "Информационного сопротивления" Дмитрий Тымчук.
"Наиболее сложная ситуация фиксируется в районе н.п.Иловайск, Горловка, Донецк, Красный Луч. В районе н.п.Снежное террористы продолжают концентрацию своих сил, перебрасывая значительное количество живой силы и вооружений", - написал он.
Террористы также продолжают обстрелы сил АТО:
- дважды - из минометов и БМ-21 «Град» - обстреляны подразделения силовиков в районе н.п.Новоанновка (Луганская обл.). Данным обстрелом боевики безуспешно пытались сорвать перегруппировку сил АТО в данном районе;
- дважды обстреляны позиции сил АТО в районе аэропорта в Луганске;
- дважды нанесены артиллерийские удары по позициям сил АТО в приграничных районах со стороны России.
Между тем, силы АТО продолжают проводить активные действия по блокированию Луганска.
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