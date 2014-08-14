Террористы проводят контратаки сразу по нескольким направлениям - Тымчук

Об этом на своей странице в Facebook написал руководитель "Информационного сопротивления" Дмитрий Тымчук.

"Наиболее сложная ситуация фиксируется в районе н.п.Иловайск, Горловка, Донецк, Красный Луч. В районе н.п.Снежное террористы продолжают концентрацию своих сил, перебрасывая значительное количество живой силы и вооружений", - написал он.

Террористы также продолжают обстрелы сил АТО:

- дважды - из минометов и БМ-21 «Град» - обстреляны подразделения силовиков в районе н.п.Новоанновка (Луганская обл.). Данным обстрелом боевики безуспешно пытались сорвать перегруппировку сил АТО в данном районе;

- дважды обстреляны позиции сил АТО в районе аэропорта в Луганске;

- дважды нанесены артиллерийские удары по позициям сил АТО в приграничных районах со стороны России.

Между тем, силы АТО продолжают проводить активные действия по блокированию Луганска.

Читайте такжеТеррористы ночью обстреляли позиции сил АТО в шести населенных пунктахВ частности, украинская армия осуществляет операции в районе Хрящеватого и Новосветловки, где проходит трасса М04, соединяющая Луганск с остальной частью территории, контролируемой "ЛНР", а также пограничным пунктом пропуска "Изварино" на границе с Россией.