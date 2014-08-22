СНБО: В Луганске активно действуют боевые мобильные группы сил АТО
17:28, 22 августа 2014Политика
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В Луганске активно действуют боевые мобильные группы сил АТО, которые уничтожают позиции террористов.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель информационного центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.
«В Луганске активно действуют боевые мобильные группы сил АТО, которые обнаруживают и уничтожают позиции боевиков», - заявил он.
Также Лысенко сообщил, что «не прекращаются бои за удержание Саур-Могилы, а также населенных пунктов Хрящеватое и Новосветловка».
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