СНБО: В Луганске активно действуют боевые мобильные группы сил АТО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель информационного центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

«В Луганске активно действуют боевые мобильные группы сил АТО, которые обнаруживают и уничтожают позиции боевиков», - заявил он.

Также Лысенко сообщил, что «не прекращаются бои за удержание Саур-Могилы, а также населенных пунктов Хрящеватое и Новосветловка».