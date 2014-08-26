СНБО: Обстановка в Мариуполе стабильная

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил спикер информационного центра СНБО Андрей Лысенко, отвечая на вопросы журналистов.

“Обстановка в Мариуполе стабильная, людей успокоили... Все подъезды к городу заблокированы блокпостами, трасса Новоазовск - Мариуполь находится под контролем украинских военных”, - сказал Лысенко.

Читайте такжеМариуполь находится под контролем и защитой подразделения Нацгвардии - ОДАНа вопрос, почему в городе не наблюдается боевой техники, Лысенко ответил, что все вооружение находится на подступах к городу, “и если его не замечают, то это говорит о хорошей работе наших военных”. “Там действительно есть техника, которой террористов можно остановить”, - подчеркнул Лысенко.