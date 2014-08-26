Порошенко вылетел в Минск на встречу с Путиным и ЕС

Президент Украины Петр Порошенко вылетел в Минск на встречу высокого уровня в формате Украина – Евросоюз - «Евразийская тройка».

Об этом сообщает Администрация президента в Twitter.

«Президент Украины вылетел в Минск на встречу высокого уровня в формате «ЕС - Украина – «Евразийская тройка», - говорится в сообщении.

Президент Украины вылетел в Минск на встречу высокого уровня в формате "ЕС - Украина - "Евразийская тройка" - APU (@APUkraine) 26 августа 2014

Как сообщал УНИАН, на встрече в Минске запланировано обсуждение вопросов, связанных с имплементацией Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, энергетической безопасности и стабилизации ситуации на Донбассе.

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Украина, Россия, Беларусь и Казахстан будут представлены на уровне президентов. Также во встрече примут участие высокий представитель ЕС по вопросам безопасности и внешней политики Кэтрин Эштон, вице-президент Еврокомиссии - комиссар по вопросам энергетики Гюнтер Эттингер и комиссар по вопросам торговли Карл де Гухт.

Ранее Порошенко заявлял, что на встрече в Минске намеревается договариваться о мире, поскольку «весь мир устал от войны».