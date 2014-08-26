Сегодня в Минске Порошенко встретится с Путиным

Сегодня, 26 августа, в Минске запланирована встреча президента Украины Петра Порошенко с президентами России Владимиром Путиным, Беларуси Александром Лукашенко и Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.

На встрече также будут присутствовать верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Кэтрин Эштон, вице-президент ЕС по вопросам энергетики Гюнтер Эттингер и еврокомиссар по вопросам торговли Карл де Гухт.

Ожидается, что часть дискуссии будет касаться экономических аспектов присоединения Украины к зоне свободной торговли с ЕС и связанными с этим вопросами сотрудничества со странами Таможенного союза.

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По сообщениям российских информационных агенств, в Кремле не исключают отдельной встречи Порошенко и Путина.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, на возможной встрече президентов Украины и РФ будут обсуждаться украинский кризис, гуманитарная помощь, потоки беженцев.

Также, сказал Песков, в ходе встречи могут быть затронуты «двусторонние отношения в контексте подписания Украиной Ассоциации с ЕС». «Те отношения, которые были весьма многогранны и весьма партнерскими. Тем очень много», - добавил пресс-секретарь.