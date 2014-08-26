Украинские военные за сутки уничтожили около 250 боевиков, два танка и две установки "Град"

За минувшие сутки потери террористовсоставляют 247 человек, два танка, восемь боевых бронированных машин, две установки БМ-21 «Град», четыре автомобиля и одну пушку.

Об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.

"Вооруженные Силы Украины во взаимодействии с спецподразделениями МВД и Национальной гвардии Украины выполняют задачи по поиску, разоружению, а в случае оказания сопротивления, уничтожения незаконных вооруженных формирований и диверсионных разведывательных групп противника в населенном пункте Родаково", - говорится в сообщении.

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Линия контролируемой украинскими военными зоны проходит рубежом: Желтое, Родаково, Белое, Иллирия, Малониколаевка, Красная Поляна, Круглик, Успенка, Лутугино, Георгиевка, Новосветловка, Хрящеватое, аэродром Луганск. Украинскими пехотинцами проводятся поисково-ударные действия в направлении Комиссаровка - Алчевск.

В сообщении отметили, что продолжаются обстрелы позиций сил АТО вблизи населенных пунктов Стыла, Грабово.