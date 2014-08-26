Силы АТО не собираются сдавать позиции под Иловайском

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил журналист Юрий Бутусов.

"Окружение оперативное - то есть перехвачена дорога. Но есть много путей как уйти пешком. Однако наши войска уходить не собираются.

Потому что при этом придется сдать дорогой ценой взятые позиции, сдать стратегический пункт - Иловайск, который как молот нависает над донецкой группировкой российских войск. Придется оставить технику

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕБой за Иловайск продолжается: военные уничтожили более 50 боевиков, открыт проход в город

В окруженные части сразу после того, как россияне замкнули "кольцо" приехал командующий сектором "Б" генерал-лейтенант Руслан Хомчак. Он не собирается оставлять войска и отходить без приказа. Поэтому управление всеми подразделениями в "котле" сохраняется твердое, паники среди бойцов и командиров нет. Никто не ноет, и у подавляющего большинства настроение боевое.

Сохраняется связь с окруженными частями. Но борьба в Иловайске продолжается. Нет апатии и обреченности - бойцы ищут возможности уничтожить врага.

Противник прекратил прямые атаки на наши войска - слишком высокие потери понесли российские наемники. Однако продолжается постоянный обстрел из гаубиц, минометов, реактивных систем залпового огня. С помощью беспилотных разведчиков, оснащенных тепловизионными камерами, противник бьет по нашим позициям и днем и ночью", - сообщил журналист.