СНБО: Боевики из установок "Град" обстреляли поселок Коммуна, пострадали мирные жители

Об этом сообщает СНБО.

"Продолжаются циничные обстрелы украинских населенных пунктов. Из установок «Град» террористы обстреляли поселок Коммуна на Донетчине, рядом с которым нет подразделений сил АТО. Много мирных жителей пострадали, сейчас их количество уточняется", - говорится в сообщении відомcтва.

Напомним, боевики обстреляли из артиллерии территориюХимического объединения им. Петровского, на складах возник пожар.