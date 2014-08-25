СНБО: Боевики из установок "Град" обстреляли поселок Коммуна, пострадали мирные жители
14:14, 25 августа 2014Политика
0 0
Продолжаются циничные обстрелы украинских населенных пунктов.
REUTERS
Об этом сообщает СНБО.
"Продолжаются циничные обстрелы украинских населенных пунктов. Из установок «Град» террористы обстреляли поселок Коммуна на Донетчине, рядом с которым нет подразделений сил АТО. Много мирных жителей пострадали, сейчас их количество уточняется", - говорится в сообщении відомcтва.
Напомним, боевики обстреляли из артиллерии территориюХимического объединения им. Петровского, на складах возник пожар.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter