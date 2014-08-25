Боевики обстреляли территорию Химического объединения им. Петровского, на складах возник пожар

Об этом говорится в сообщении СНБО.

"В Петровском Луганской области боевики обстреляли из артиллерии территорию Химического объединения им. Петровского. После этого возник пожар на складах, где хранятся запасы аммонита, артиллерийских боеприпасов и продуктов утилизации твердого ракетного топлива", - говорится в сообщении.Читайте такжеДонецкие террористы обстреляли предприятия и заминировали газопровод - СНБО

Это может повлечь за собой жертвы среди мирного населения и загрязнить окружающую среду.

Химическое казенное объединение им. Г. И. Петровского перерабатывает взрывчатые вещества и все виды бездымных порохов в продукцию для производства промышленных взрывчатых веществ и зарядов для использования в сейсморазведке, проведения буровзрывных и карьерных работ.