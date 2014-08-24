СМИ: Меркель заявила, что путь Украины по выходу из кризиса не должен навредить России

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель после возвращения из Киева дала интервью национальной компании ARD, где изложила, в частности, свое мнение о ситуации в Украине, сообщает Украинская правда.

Интервью будет транслироваться в эфире телекомпании в воскресенье вечером, однако некоторые цитаты канцлера уже сейчас опубликованы на сайте ARD.

Отвечая на вопрос о возможности военной интервенции России в Украину, Меркель не исключила ни один вариант развития. "Надо признать, что ситуация очень хрупкая, уязвимая", - отметила она.

Между тем, канцлер Германии, по сообщению ARD, позволила себе ограничить сценарии действий Украины.

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"Украинский народ, конечно, должен иметь возможность выбирать свой путь", заявила она, уточнив, что "это (украинские действия) не должно вредить России". В качестве обоснования приводится то, что Украина хочет и дальше иметь хорошие отношения с РФ.

Меркель также прокомментировала встречу в Минске, запланированную на 26 августа, отметив, что "она, конечно же, не приведет к прорыву", но является нужной.

Она выразила уверенность, что противоречия Киева и Москвы могут быть решены исключительно политическим путем. "Военного решения данного конфликта не существует... Вы должны говорить друг с другом, если хотите найти решение", - убеждена канцлер ФРГ.