Совбез ООН на закрытых консультациях обсудил ситуацию в Украине

Об этом сообщает Центр новостей международной организации.

Члены Совета заслушали брифинг помощника Генерального секретаря ООН по политическим вопросам Оскара Фернандеса-Таранко.

Председатель Совета в августе, постоянный представитель Великобритании Марк Лайалл Грант по окончании консультаций сказал журналистам, что помощник Генерального секретаря выразил озабоченность эскалацией ситуации и односторонним решением России направить автоколонну через границу Украины.

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По его словам, Оскар Фернандес-Таранко сообщил, что ООН находится в контакте с украинскими властями с тем, чтобы предоставить гуманитарную помощь жителям востока страны.

В ООН выразили надежду, что планируемые переговоры в Минске приведут к деэскалации ситуации и плодотворному дипломатическому диалогу.