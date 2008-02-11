Наливайченко: врачи рядом с Рудьковским были круглосуточно
12:49, 11 февраля 2008Политика
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И.о. председателя СБУ опровергает информацию
И.о. председателя СБУ Валентин Наливайченко опровергает информацию о том, что к задержанному экс-министру транспорта Николаю Рудьковскому не допускали адвокатов и врачей.
Об этом он сказал в понедельник журналистам.
"Что касается критики в адрес отдела досудебного следствия, то он достаточно в приличном состоянии – условия содержания, и врачи четыре раза осматривали (Рудьковского)", - сказал он.
"Круглосуточно возле Рудьковского были и наши сотрудники, и врачи", - прибавил Наливайченко.
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