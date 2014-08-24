Украину поздравили с Днем Независимости король Испании и император Японии

Лидеры иностранных государств поздравили президента Украины с Днем Независимости.

В адрес президента Петра Порошенко поступили поздравления от лидеров иностранных государств с Днем Независимости Украины. Читайте такжеКоролева Британии поздравила украинцев с Днем Независимости Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, Порошенко поздравили король Испании Фелипе VI, король Швеции Карл XVI Густав, император Японии Акихито, федеральный президент Австрийской Республики Хайнц Фишер, президент Словацкой Республики Андрей Киска, президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев, президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, президент Республики Хорватия Иво Йосипович, президент Португалии Анибал Каваку Силва, президент Республики Бенин Яи Бони, президент Республики Сингапур Тони Тан Кенг Ям, президент Мексиканских Соединенных Штатов Энрике Пенья Ньето.

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