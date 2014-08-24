Президент США поздравил Украину с Днем Независимости

В пресс-службе президента Украины сообщили, что в приветствии говорится: "Со времени обретения независимости в 1991 году Украина прошла через многочисленные испытания, и Соединенные Штаты всегда были рядом. На протяжении этого периода две наши нации работали сообща ради укрепления мира, демократии и экономического роста в Украине и за ее пределами".

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Барак Обама отметил, что прошлый год был и обнадеживающим, в то же время, непростым для Украины. "Но и в лучшие времена, и в самые сложные моменты люди в Украине должны знать, что Соединенные Штаты являются партнером и другом. Мы решительно поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Украины, мы решительно поддерживаем право Украины избирать свое собственно будущее. В этой связи мне было приятно видеть подписание вашим правительством Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом. Это событие стало значительным шагом на пути построения более демократической, процветающей и справедливой Украины", - говорится в приветствии.

Барак Обама заявил, что США ценят дружбу с народом Украины и надеются на продолжение сотрудничества.