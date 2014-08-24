За сутки в зоне АТО погибли 5 военных, 8 ранены
Об этом сообщил спикер Информационного центра СНБО Андрей Лысенко.
За последние сутки в зоне проведения антитеррористической операции погибло 5 украинских военнослужащих, 8 получили ранения.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге спикер Информационного центра СНБО Андрей Лысенко.
Он также опроверг заявления террористов о том, что в последнее время якобы к ним в окружение попало значительное количество украинских военнослужащих.
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”За последние трое суток ни один человек в окружение не попал”, - отметил Лысенко.
По его словам, в настоящий момент украинские военные продолжают свои плановые мероприятия, в том числе и наступательного характера против террористов.