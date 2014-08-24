За сутки в зоне АТО погибли 5 военных, 8 ранены

13:44, 24 августа 2014
Политика
2 0

Об этом сообщил спикер Информационного центра СНБО Андрей Лысенко.

REUTERS

За последние сутки в зоне проведения антитеррористической операции погибло 5 украинских военнослужащих, 8 получили ранения. 

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге спикер Информационного центра СНБО Андрей Лысенко. 

Он также опроверг заявления террористов о том, что в последнее время якобы к ним в окружение попало значительное количество украинских военнослужащих. 

Читайте такжеСМИ: террористы напали на блокпост сил АТО под Мариуполем и захватили Тельманово

”За последние трое суток ни один человек в окружение не попал”, - отметил Лысенко. 

По его словам, в настоящий момент украинские военные продолжают свои плановые мероприятия, в том числе и наступательного характера против террористов.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter