Террористы расстреляли из "Градов" поселок Коммунар. Там горят жилые дома

Об этом сообщил пресс-центр АТО на своей странице в соцсети. "Российские наемники несмотря на то, что там нет никаких военных частей и позиций сил АТО, открыли огонь по женщинам, детям и пожилым людям", - говорится в сообщении.

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"В поселке бушуют страшные пожары. Горят дома. На помощь местным жителям пришли военные, которые оказывают первую медицинскую помощь и пытаются потушить пожары. Все это происходит под минометным обстрелом со стороны террористов", - подчеркнули в пресс-центре.

"Этот факт еще раз доказывает, что террористы, которые пришли к нам из соседнего уже не братского государства воюют против простых украинцев", - отметили в пресс-центре.