Яценюк предложил триста пятьдесят шестой компромисс

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК предложил еще один компромисс относительно разблокирования работы парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, на Согласительном совете лидеров фракций парламента и председателей комитетов ВР А.ЯЦЕНЮК предложил рассмотреть вопрос о проведении референдума по НАТО после Бухарестского саммита в апреле и перед решением правительства относительно присоединения к ПДЧ.

Он отметил, что это с его стороны уже «триста пятьдесят шестой компромисс».

Он сказал, что сейчас нет оснований для блокирования работы Верховной Рады, «поскольку заявку о членстве в НАТО никто не подписывал».

Председатель ВР отметил, что, в лучшем случае, приглашение относительно присоединения Украины к ПДЧ может поступить не раньше апреля, поэтому сейчас не целесообразно обсуждать этот вопрос и блокировать работу парламента.

По его словам, согласно Конституции Украины именно правительство должно обратиться с данным предложением, а уже после этого парламент может рассмотреть вопрос о принятии решения о проведении референдума относительно НАТО.

Он предложил фракциям меньшинства взять пример с российских коллег, которые на днях подписали программу сотрудничества с НАТО на 2008 год, а также возобновили работу комитета "Россия-НАТО".

«Это хороший пример», - отметил А.ЯЦЕНЮК.