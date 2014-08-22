Россия надеется поднять украинцев на протест тарифами на услуги ЖКХ - Яценюк

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью украинским телеканалам.

По словам Яценюка, именно на это Россия и надеется.

«На это как раз надеется РФ. Вообще какова их цель? Цель - это не Донецк, это не Луганск, цель - это Украина. Они никак не могут успокоиться, что Украина приняла решение, мы часть Европы, мы туда пошли и мы туда придем. Их основная заготовка: сейчас начнется осень, а вот осенью тарифы... а они сейчас подогреют деньгами какие-то протестные настроения... и они в такой способ снесут украинскую власть и восстановят контроль над Украиной», - сказал Яценюк.

Читайте такжеЯценюк уверяет, что соглашение об ассоциации с ЕС будет ратифицировано в сентябреВместе с тем он выразил надежду, что украинцы не дадут возможности России это сделать.

«Я верю в то, что ни один украинец не даст возможности это сделать»,- добавил Яценюк.