Немцов: В Москве готовятся к маршу против войны в Украине
00:07, 22 августа 2014Политика
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Российский оппозиционный Комитет протестных действий планирует провести 21 сентября в Москве Общероссийский марш мира
В Москве готовятся к маршу против войны в Украине / facebook.com/boris.nemtsov
Об этом в "Фейсбуке" сообщил оппозиционер Борис Немцов.
"Равнодушно смотреть на братоубийственную войну на востоке Украины невозможно. Партия войны во главе с Путиным продолжает ее разжигать поставками оружия, боевиков и денег. Надо с этим кончать. Сегодня Комитет протестных действий принял решение провести 21 сентября в Москве Общероссийский Марш Мира. Надо остановить войну", - подчеркнул Немцов.
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Напомним, в марте этого года состоялся многотысячный Марш мира. Россияне также протестовали против военных действий на территории Украины.
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