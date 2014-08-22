Немцов: В Москве готовятся к маршу против войны в Украине

Об этом в "Фейсбуке" сообщил оппозиционер Борис Немцов.

"Равнодушно смотреть на братоубийственную войну на востоке Украины невозможно. Партия войны во главе с Путиным продолжает ее разжигать поставками оружия, боевиков и денег. Надо с этим кончать. Сегодня Комитет протестных действий принял решение провести 21 сентября в Москве Общероссийский Марш Мира. Надо остановить войну", - подчеркнул Немцов.

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Напомним, в марте этого года состоялся многотысячный Марш мира. Россияне также протестовали против военных действий на территории Украины.