Люди без Родины и выжженная земля

На днях и президент Украины Петр Порошенко, и премьер Арсений Яценюк сделали схожие заявления. Первый отметил, что на востоке страны «фактически, разрушается промышленный потенциал Донбасса». «Поскольку террористы в этих городах – люди временные, у них нет ничего, что бы их связывало с этими городами... Они разрушают инфраструктуру, взрывают подстанции, взрывают мосты, разрушают предприятия. Вина за это лежит исключительно на боевиках и их заграничных покровителях», - сказал он.

В свою очередь, Яценюк пояснил, что «террористы, огонь которых корректируется со стороны России, точечно бьют по наиболее важным объектам инфраструктуры: шахтам, электростанциям, электросетям, железной дороге, мостам, коммуникациям». И добавил, что это – спланированные акции. Собственно, трудно не согласиться.

Сколько бы сторонники отделения Донбасса от Украины не повторяли мантру «Майдану было можно, так почему нам – нельзя?», ситуация на востоке нашей страны изначально отличалась от происходящего несколькими месяцами ранее в Киеве.

Если не считать «самоубившихся» памятников Ленину, несколько десятков разбитых стекол, тротуарной плитки, в самые трудные дни превращавшейся в оружие, и сгоревшие Дома профсоюзов в Киеве и Одессе, Евромайдан не стал причиной уничтожения зданий и объектов инфраструктуры. Киевляне так и не узнали, что такое сидеть без связи, света и воды (отсутствие горячего водоснабжения летом – не в счет). У одесситов и в мыслях не было прятаться от происходящего в городе в бомбоубежищах, подвалах и погребах, а также бояться выехать на трассы Одесса-Киев или Одесса-Николаев из-за того, что дороги могут быть заминированы…

В то же время, «защитники» Донбасса от «кивской хунты» делают все, чтобы максимально разрушить города и поселки, в которых им, до недавнего времени, так удобно было устанавливать свои порядки. Грубо говоря, применяют самую, что ни на есть, фашистскую тактику «выжженной земли». И заставляют всерьез задуматься: действительно ли «ополченцы» - местные жители, а не российские наемники.

Стали бы жители Славянска, пускай даже взявшиеся за оружие для отстаивания каких-то идеалов (допустим, они имеются), разрушать более трех десятков многоквартирных домов (своих и соседских)? Стали бы жители Амвросиевки уничтожать 20 жилых домов и центральный рынок города? Стали бы жители Шахтерска или Горловки стирать «Градами» жилые кварталы с лица земли?

Стоит ли говорить, что жители Донецка и Луганска не приводили бы в негодность 143 школы в регионе, понимая, что в эти школы осенью пойдут их дети? Вряд ли жители Донбасса взрывали бы 17 мостов, зная, что это – жизненно важные транспортные артерии, через которые в их родные города поступают еда и топливо. И, тем более, не стали бы жители региона обстреливать промпредприятия, шахты, трансформаторные подстанции, железную дорогу… Ведь все это – не только малая родина для миллионов людей, но их рабочие места, их стабильность сегодняшнего дня и надежда на день завтрашний.

Учитывая же регулярные сообщения об очередном захвате заложников, об убийствах пленных (отнюдь не военных украинской армии, а простых дончан и луганчан), о расстреле колонны мирных жителей, которые пытались вырваться из зоны боевых действий под белыми флагами, будут ли эти миллионы жителей региона утверждать, что все это проделывают с ними их соседи по лестничной клетке или двору?

Впрочем, среди этих миллионов обязательно найдутся те, кто станет это утверждать. Кто будет оправдывать, в прямом смысле, бандитов и их бандитские выходки и разборки. Кто будет снова повторять страшилки о Правом секторе, и бандеровских фашистах. Кто главным мерилом справедливости считает наличие оружия и ностальгирует по лихим 90-м. Кто хочет вернуться в СССР, но, отнюдь, не из-за идеологии Союза, а, вспоминая колбасу по 2,20. Для кого, за 23 года независимости, соседи по лестничной клетке так и не стали земляками, Киев – столицей, а украинская земля – родной.

Именно эти люди сегодня на Востоке Украины «сжигают мосты». Эти люди – люди без Родины. Но таких на Донбассе – не большинство.

Татьяна Урбанская