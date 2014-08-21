Президент Литвы поздравила украинцев с Днем Независимости на украинском языке

"Украина всему миру показала, что свое государство украинцы творят сами", - обратилась Даля Грибаускайте на украинском языке, передает ТВі, передает ТВі.

Президент Литвы вспомнила, что ее страна получила независимость четверть века назад и в этом помогли литовцам единения людей и нежелание, чтобы на их земле царили чужие силы.

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"Вы, украинцы, также избрали европейский путь и ежедневно боретесь за право жить в независимой и демократической стране. Желаю вам единства, силы и решимости идти избранным путем. Пусть в Украину скорее вернется мир. Дорогие украинцы, поздравляю вас с Днем Независимости. Слава Украине!" - сказала Грибаускайте.