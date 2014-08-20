Временным руководителем СНБО является выпускник Академии ФСБ и близкий соратник Левочкина - СМИ

Литвиненко был назначен заместителем секретаря СНБО 5 апреля. С 7 августа, то есть, посте отставки секретаря ведомства Андрея Парубия, Литвиненко фактически осуществляет руководство этим органом, сообщает zaxid.net со ссылкой на Багнет.

На официальном сайте СНБО указано, что Александр Литвиненко в 1989 - 1994 гг. учился в Институте криптографии, связи и информатики Академии Федеральной службы контрразведки Российской Федерации (так называлась ФСБ в 1993-1995 гг.).

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"В России широко известен факт, что всех неблагонадежных курсантов и сотрудников академии ФСК / ФСБ отчислили еще в 1992 г. Но Литвиненко спокойно доучился", - говорится в статье.

Сообщается, что Институт криптографии, связи и информатики (ИКСИ) - структурное подразделение Академии ФСБ России, которое готовит специалистов в области передачи, защиты и обработки информации. Сегодня ИКСИ является главным учебным заведением России по образованию в области информационной безопасности.

Таким образом, фактическим руководителем СНБО является человек, однокурсники которого по ФСК / ФСБ сегодня отвечают за проведение информационной войны против Украины, резюмирует издание.

Кроме того, как говорится в биографии, с 2010 - 2014 гг. Литвиненко работал заместителем директора Национального института стратегических исследований при президенте Украины. Со своей должности в НИСИ пошел одновременно с увольнением Сергея Левочкина с АП. После освобождения Литвиненко вместе с Левочкиным, директором НИСИ Андреем Ермолаевым и экс-пресс-секретарем Януковича Дарьей Чепак стали соучредителями Института «Новая Украина», говорится в публикации.